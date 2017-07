Pasokan Minim, Harga Garam di Tasikmalaya Naik Tajam

Pekerja menyelesaikan pembuatan garam di Kampung Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017). Pelaku usaha pengepakan garam terkendala bahan baku akibat pasokan garam dari Cirebon dan Jawa Tengah sulit didapat sehingga berdampak pada penurunan jumlah produksi selama dua pekan terakhir, sehingga perajin menaikan harga garam dari Rp1.000 per bungkus menjadi Rp4.800 per bungkus dengan jumlah produksi satu ton per harinya.