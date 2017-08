Intip Proses Pembakaran dan Penjemuran Batu Bata di Demak

Perajin mengolah tanah liat untuk dijadikan batu bata di Sentra Industri Batu Bata Tradisional di Desa Tegalarum, Mranggen, Demak, Jawa Tengah, Selasa (1/8/2017). Memasuki musim kemarau perajin setempat mengaku produksi batu bata seharga Rp650 per buah tersebut meningkat dari sekitar 40.000 buah per dua bulan menjadi sekira 100.000 buah per dua bulan menyusul cepatnya proses penjemuran.