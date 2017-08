Harga Kemiri untuk Pasar Ekspor Naik

Seorang anak membantu orang tuanya menjemur kemiri (Aleurites moluccana) unggul di Desa Blang Naleung Mameh, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, Senin (7/8/2017). Menurut pedagang pengumpul setempat, harga kemiri untuk pasar ekspor naik menjadi Rp24 ribu per kilogram, dari harga sebelumnya Rp20 ribu per kilogram. Sementara untuk pasar lokal, harga kemiri Rp22 ribu per kilogram.