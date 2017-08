Kelangkaan dan Mahalnya Garam Sebabkan Turunnya Produksi Ikan Asin

Pekerja mengeringkan ikan tapis yang diasinkan di kawasan Pantai Pusong, Lhokseumawe, Aceh, Kamis (10/8/2017). Sejumlah produsen ikan asin setempat mengeluhkan minimnya persediaan bahan baku garam yang hanya tersedia 2,5 ton per bulan dari kebutuhan garam sebanyak tujuh ton per bulan. Kelangkaan dan mahalnya harga garam menyebabkan turunnya produksi dari 20 ton per bulan menjadi 7-8 ton per bulan.