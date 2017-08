Harga Garam Selangit, Pelaku Usaha Telur Asin Terancam Gulung Tikar

Seorang perajin menata telur bebek di sentra produksi telur asin di Desa Geulumpang Sulu Timu, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, Aceh, Jumat (11/8/2017). Para pelaku usaha tersebut mengaku terancam gulung tikar akibat kelangkaan dan mahalnya harga garam yang mencapai Rp75 ribu per sak/10 kg dan Rp470 ribu per sak/50 kg, yang berdampak turunnya jumlah produksi telur hanya 400-500 butir telur per hari dari sebelumnya mencapai 2.000 butir telur asin per hari.