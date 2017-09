MNC Sky Vision Raih Penghargaan Kategori The Best in Experiental Marketing

Direktur Marketing & Programming PT. MNC Sky Vision Tbk Dhini berfoto usai menerima penghargaan pada malam penganugerahaan Marketing Awards 2017 di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (13/9/2017). PT. MNC Sky Vision Tbk menerima penghargaan pada kategori The Best in Experiental Marketing. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan terbaik dalam startegi marketing berdasarkan atas penjurian. Penyelenggaraan marketing award 2017 yang ke 12 ini diikuti oleh puluhan perusahaan dari berbagai bidang bisnis, mulai dari bisnis makanan dan minuman, asuransi, telekomunikasi, properti, e-commerce, hingga produk masa depan.