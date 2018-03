Maraknya bisnis cafe kekinian untuk remaja membuka peluang usaha yang besar untuk generasi milenial. Salah satu contohnya adalah What'up Cafe. Konsep yang diusung What’s Up Cafe adalah tempat fun and young. Tak lupa fasilitas yang dibutuhkan anak muda sekarang juga dihadirkan seperti free Wifi, free games, dan live musik menjadikan what's up cafe pilihan yang tepat untuk menghabiskan waktu santai. Namun, usaha membesarkan tempat makan kekininan sehingga punya kurang lebih 11 cabang di tahun 2016 ini bukan hal yang instan tapi perlu usaha yang keras. Ayu Zulia Shafira adalah wanita dibalik What's up Cafe. Dengan modal Rp 400 juta pinjaman dari orang tua, Ayu dan temannya merancang WhatsUp Cafe pertama yang berlokasi di Margonda, Depok.

(Rud)