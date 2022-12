Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga bahan kebutuhan pokok di Pasar Tradisional Cirebon merangkak naik. Seperti di Pasar Ciledug, Cirebon harga daging ayam potong melonjak tinggi. Hal itu diketahui sudah terjadi dari 4 hari lalu.

Daging ayam yang semula dijual dengan harga Rp30.000 per kg kini menjadi Rp35.000 per kg. Kenaikan ini bertahap dari Rp1.000 per kg mencapai Rp4.000 per kg. Menurut pedagang, setiap mendekati Natal dan Tahun Baru harga daging terus melonjak.

Kontributor: Toiskandar

(fru)