Harga kebutuhan pokok merangkak naik menjelang Natal dan Tahun Baru. Harga telur ayam terus naik setiap hari, di Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara.

Saat ini, harga telur ayam dijual Rp50 ribu hingga Rp55 ribu per papan. Harga ini naik dari sebelumnya yang dijual Rp40 hingga Rp45 ribu per papan. Sementara ayam potong juga naik tajam mencapai Rp60 ribu per kilogram.

Dalam sehari harga ayam potong naik Rp8.000 dari harga semula Rp52 ribu per kilogram.

Kontributor: Ahmad Husein Lubis

