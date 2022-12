Harga komoditas pangan seperti minyak goreng curah, terigu, kol juga cabe rawit meningkat. Pedagang gorengan keliling di Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Majalengka pun mengurangi ukurannya

Saat ini, harga cabai rawit dari Rp28 ribu per kilogram menjadi Rp52 ribu per kilogramnya. Harga minyak goreng curah semula Rp13 ribu menjadi Rp17 ribu per liter

Dan harga terigu yang awalnya Rp8.000 ribu menjadi Rp22.000 serta harga kol biasanya Rp5.000 kini menjadi Rp10 ribu per kilogramnya

Pedagang gorengan mengurangi ukurannya agar bertahan dalam usahanya

(fru)