Cuaca ekstrem yang terjadi menyebabkan ikan dan sayur mayur mahal di pasar tradisional. Seperti di Pasar Cawang Kavling, Jatinegara, Jakarta Timur, harga sayur mayur merangkak naik.

Harga cabai rawit merah menjadi Rp100 ribu per kilogram yang sebelumnya Rp50 ribu per kilogram. Bawang merah naik yang sebelumnya Rp35 ribu menjadi Rp50 ribu per kilogram.

Sementara kentang yang sebelumnya Rp15 ribu naik menjadi Rp24 ribu per kilogram harga buncis naik menjadi 20 ribu yang sebelumnya hanya 12 ribu perkilonya.

Sementara itu, harga ikan laut juga meroket akibat gelombang laut tinggi. Seperti ikan tongkol yang tadinya Rp23 ribu kini Rp28 ribu per kilogram. Untuk harga cumi mencapai Rp70 ribu sebelumnya Rp45 ribu per kilogram.

Kontributor : Rio Manik

(fru)