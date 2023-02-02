News
Finance
Lifestyle
Celebrity
Bola
Sports
Techno
Travel
Infografis
Health
Otomotif
Foto
Video
Indeks
OKEZONE TV
Visionplus
Booking Hotel
Fashion Online
Asuransi Kendaraan
Follow Us
Facebook
Twitter
Google +
Instagram
News
Finance
Lifestyle
Celebrity
Bola
Sports
Techno
Travel
Infografis
Health
Otomotif
Foto
Video
Indeks
Home
Hot Issue
Market Update
Smart Money
Inspirasi Bisnis
Property
Oke Promo
N
Foto
Video
Indeks
Home
Hot Issue
Market Update
Smart Money
Inspirasi Bisnis
Property
Oke Promo
N
Foto
Video
Indeks
«
»
Home
Economy
video
Kenaikan Harga Beras Dikeluhkan Masyarakat, Ternyata Ini Pemicunya
Tim Liputan iNews,
Jurnalis
·
Kamis 02 Februari 2023 22:24 WIB
Share on Facebook
Share on Twitter
whatsapp
Share on mail
copy link
Link successfully copied
Share on Facebook
Share on Twitter
whatsapp
Share on mail
copy link
0
TOTAL SHARE
Link successfully copied
A
A
A
Masyarakat mengeluhkan kenaikan harga beras yang sudah berlangsung lebih dari 1 bulan. Kenaikan harga beras terjadi akibat gagal panen di sejumlah sentra penghasil beras di tanah air.
Tim Liputan iNews
(fru)
#
Kenaikan Haga Beras
#
Harga Beras Naik
#
Sentra Penghasil Beras
Bagikan Artikel Ini
Share on Facebook
Share on Twitter
whatsapp
Share on mail
copy link
0
TOTAL SHARE
Link successfully copied
Berita Lainnya
IRT Dibunuh 2 Pencuri Petai di Bengkulu, Ternyata Ini Motifnya
Diduga Menculik, Pria Ini Babak Belur Dihajar Massa di Muara Enim
Bocah 9 Tahun Berhasil Selamat dari Penculikan di Probolinggo, Polisi Selidiki CCTV
Ponsel Dijambret, Emak-Emak Kejar dan Tangkap Pelaku di Situbondo
Kapolri Dianggap Serius Perbaiki Sepak Bola di Indonesia
Dikejar Belasan OTK, Pelajar di Majalengka Dianiaya dan Alami Luka Bacok
Solihin Alias Duloh Ngaku Takut dengan Aki Banyu
Dua Pria Ditemukan Terkapar di Depok, Satu Diantaranya Tewas
Cari Berita Lain Di Sini