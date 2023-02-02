Share

Kenaikan Harga Beras Dikeluhkan Masyarakat, Ternyata Ini Pemicunya

Tim Liputan iNews, Jurnalis · Kamis 02 Februari 2023 22:24 WIB
A A A
Masyarakat mengeluhkan kenaikan harga beras yang sudah berlangsung lebih dari 1 bulan. Kenaikan harga beras terjadi akibat gagal panen di sejumlah sentra penghasil beras di tanah air.
 
Tim Liputan iNews

(fru)

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

IRT Dibunuh 2 Pencuri Petai di Bengkulu, Ternyata Ini Motifnya

IRT Dibunuh 2 Pencuri Petai di Bengkulu, Ternyata Ini Motifnya

Diduga Menculik, Pria Ini Babak Belur Dihajar Massa di Muara Enim

Diduga Menculik, Pria Ini Babak Belur Dihajar Massa di Muara Enim

Bocah 9 Tahun Berhasil Selamat dari Penculikan di Probolinggo, Polisi Selidiki CCTV

Bocah 9 Tahun Berhasil Selamat dari Penculikan di Probolinggo, Polisi Selidiki CCTV

Ponsel Dijambret, Emak-Emak Kejar dan Tangkap Pelaku di Situbondo

Ponsel Dijambret, Emak-Emak Kejar dan Tangkap Pelaku di Situbondo

Kapolri Dianggap Serius Perbaiki Sepak Bola di Indonesia

Kapolri Dianggap Serius Perbaiki Sepak Bola di Indonesia

Dikejar Belasan OTK, Pelajar di Majalengka Dianiaya dan Alami Luka Bacok

Dikejar Belasan OTK, Pelajar di Majalengka Dianiaya dan Alami Luka Bacok

Solihin Alias Duloh Ngaku Takut dengan Aki Banyu

Solihin Alias Duloh Ngaku Takut dengan Aki Banyu

Dua Pria Ditemukan Terkapar di Depok, Satu Diantaranya Tewas

Dua Pria Ditemukan Terkapar di Depok, Satu Diantaranya Tewas

Cari Berita Lain Di Sini