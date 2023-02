Harga bahan pokok, cabai dan bawang di Palembang, Sumatera Selatan melonjak. Kenaikan disebabkan karena tingginya permintaan pembeli. Seperti di Kawasan Pasar 10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 ini mengalami kenaikan Rp8.000 per kilogram.

Harga cabai keriting merah Rp40 ribu, saat ini menjadi Rp48 ribu per kilogram. Kenaikan terjadi juga pada bawang merah dari Rp36 ribu per kilogramnya kini mencapai Rp40 ribu per kilogramnya. Sementara harga komoditas pokok lainnya cenderung stabil.

Kontributor : Apriansa Karim

