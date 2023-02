Masyarakat dibuat kaget dengan adanya kenaikan harga beras di beberapa daerah. Kenaikan ini juga terjadi di Pasar Cisalak dan Pasar Cijantung, Sabtu (11/2/2023). Pedagang mengatakan kenaikan harga disebabkan gagal panen di sejumlah daerah.

Harga beras medium yang tadinya dijual Rp8 ribu per liter, menjadi Rp10 ribu per liter. Sedangkan beras premium dari Rp10 ribu per liter menjadi Rp12 ribu per liter.

Kenaikan terpaksa dilakukan pedagang. Karena bertambahnya modal yang dikeluarkan untuk membeli beras dari pengecer.

Reporter : Dovana Hasiana

(rns)