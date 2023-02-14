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Petani Keluhkan Harga Jual Gabah
Tim Liputan MPI,
Jurnalis
·
Selasa 14 Februari 2023 23:40 WIB
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Di tengah lonjakan harga beras, petani di Blora, Jawa Tengah mengeluhkan harga jual gabah yang rendah. Harga jual gabah tingkat petani hanya berkisar Rp5.000 per kilogram.
(rns)
#
Harga Beras
#
Petani
#
Blora
#
Gabah
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