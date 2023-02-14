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Petani Keluhkan Harga Jual Gabah

Tim Liputan MPI, Jurnalis · Selasa 14 Februari 2023 23:40 WIB
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Di tengah lonjakan harga beras, petani di Blora, Jawa Tengah mengeluhkan harga jual gabah yang rendah. Harga jual gabah tingkat petani hanya berkisar Rp5.000 per kilogram.

(rns)

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