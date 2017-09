Soal Pengelolaan Blok Mahakam, Menteri Jonan Tunggu Keputusan Pertamina

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak akan mengubah surat mengenai pengelolaan Blok Mahakam di Kalimantan Timur sebelum ada permintaan dari PT Pertamina (Persero).

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan akan memberikan kewenangan penuh kepada Pertamina mengenai pengelolaan. Tetapi tetap mempertahankan komitmen awal bahwa pengelolaan blok mahakam sebanyak 51% harus tetap di kelola oleh perusahaan plat merah tersebut.

"Kita terserah Pertamina. Wajibkan Pertamina minimal kuasai 51% karena 10% untuk Pemerintah daerah. Kalau tugaskan ke Pertamina enggak sampai 51% kurang elok. Sisanya 39% terserah Pertamina," ungkap Jonan di Kantornya, Jakarta, Kamis (28/9/2017).

Diketahui, operator Blok Mahakam saat ini adalah Total E&P dan masa kontrak akan berakhir sekitar tiga bulan lagi. Namun Pemerintah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak tersebut dan menyerahkan sepenuhnya untuk dikelola Pertamina sehingga apakah Pertamina akan membagi lagi dengan Total itu menjadi keputusan Pertamina.

"Boleh saja (share) itu Pertamina bisnis to bisnis (btb). Kita lagi nunggu kalau Pertmina butuh share down 39% tulis surat ke kita. Itu terserah pertamina share down berapapun boleh hanya pertamina minimal harus 51 persen%," jelasnya.

Namun, Menteri Jonan kembali menegaskan jika Pertamina tidak ingin berbagi pengelolaan dan mengelola sendiri tidak menjadi masalah. Yang pasti harus 51% di Pertamina dan Pertamina harus memenuhi 2 syarat jika ingin berbagi pengelolaan.

"Silakan (enggak share down). Pemerintah hanya minta dua dan ini enggak bisa ditawar, satu, cost recovery engga boleh lebih besar per barel minyak atau per mmbtu gas mmdcab dan meningkatkan produksi jumlah produksi. Dua ini enggak boleh ditawar," tukasnya.

