Promo Buy One Get One OPEXCON17, MNC Group Jadi Sales and Marketing Media Partner

JAKARTA – MNC Group melalui PT Infokom Elektrindo menjalin kerja sama dengan SHIFT Indonesia Magazine sebagai Sales and Marketing media Partner (Melalui APSTV) untuk program Buy One Get One penjualan tiket acara Operational Excellence Conference and Award 2017 (OPEXCON17) yang akan digelar di The Ritz Carlton Jakarta, Pacific Place pada Tanggal 11 Oktober 2017.

Dengan dipercayanya APSTV Sebagai sales and marketing secara digital, pemanfaatan captive audience pengunjung bandara yang memiliki segmen pasar Ses A+ B dan C dinilai sangat sesuai dengan para pesertadariOPEXCON17. Ini merupakan cara baru yang digunakan oleh penggiat event dan majalah untuk dapat mengukur secara langsung tingkat impression, rasio penjualan secara realtime dan customer acquisition.

OPEXCON17 mengusung tema“The Real Challenges of Industry 4.0”. Pada kesempatan kali ini akan fokus membahas tantangan pada perubahan budaya organisasi, proses bisnis, dan kesiapan SDM dalam mengaplikasikan revolusi industri ke-empat atau industry 4.0 yang sedang terjadi di kancah perindustrian Indonesia.

“Kami sangat bangga dengan ditunjuknya APSTV dalam gelaran keenam kalinya OPEXCON17. Ini merupakan ajang seminar dan penghargaan dengan cakupan nasional bahkan internasional. Ke depannya kami akan terus mengembangkan kerja sama sejenis sebagai salah satu media placement digital di Indonesia,” ujar GM Partnership PT Infokom Elektrindo Iwan Sumarwan.

Program promo Buy One Get One, Diperuntukan untuk para pengguna bandara dan masyarakat di Indonesia. Apabila transaksi dilakukan melalui APSTV, calon peserta mendapatkan keuntungan untuk melakukan registrasi event dengan hanya membayar 1 orang untuk mendapatkan 2 tiket peserta OPEXCON17.

Informasi event OPEXCON17 di APSTV ada di Boarding lounge BandaraIndonesia, hubungi nomor yang tercantum ditayangan APSTV dan dapatkan promo Buy One Get Onenya.

(rzy)