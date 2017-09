Duh! Aksi Ambil Untung Bikin Harga Minyak Dunia Merosot

NEW YORK - Harga minyak dunia berakhir lebih rendah pada perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), karena para investor melakukan aksi ambil untung setelah meningkat tajam dalam sesi-sesi sebelumnya.

Minyak mentah AS dan Brent masing-masing naik 9% dan 7% dalam 14 sesi perdagangan terakhir secara terpisah, di tengah ekspektasi pasar untuk permintaan baru dari penyulingan minyak di Amerika Serikat setelah Badai Harvey.

Para analis mengatakan, pasar telah membuat perjalanan harga minyak sangat mengesankan dan sekarang saatnya untuk mundur kembali.

Selain itu, dolar AS yang kuat terus membebani pasar minyak, karena komoditas yang dihargakan dalam dolar AS menjadi kurang menarik bagi pemegang mata uang lainnya.

Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman November, turun USD0,58 menjadi menetap di USD51,56 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan Eropa, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman November melemah USD0,49 menjadi ditutup pada USD57,41 per barel di London ICE Futures Exchange.

(dni)