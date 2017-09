Wall Street Makin Kokoh, Indeks Nasdaq Cetak Rekor

NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street melanjutkan kenaikannya pada penutupan perdagangan waktu setempat. Wall Street menguat setelah S&P 500 dan Nasdaq ditutup di rekor tertinggi karena para investor mencerna sejumlah laporan ekonomi terbaru.

Indeks Dow Jones Industrial Average naik 23,89 poin atau 0,11 % menjadi berakhir di 22.405,09 poin. Sementara itu, indeks S&P 500 bertambah 9,30 poin atau 0,37 % menjadi ditutup di 2.519,36 poin, dan indeks komposit Nasdaq ditutup meningkat 42,51 poin atau 0,66 % menjadi 6.495,96 poin.

Departemen Perdagangan melaporkan, penghasilan pribadi AS meningkat 28,6 miliar dolar AS pada Agustus, atau 0,2 %, sesuai dengan perkiraan pasar. Pada Agustus, pendapatan pribadi setelah pajak (disposable personal income) AS meningkat 14,9 miliar dolar AS atau 0,1 %, dan pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) meningkat 18,0 miliar dolar AS atau 0,1 %.

Indeks harga PCE, ukuran inflasi yang disukai Federal Reserve, meningkat 0,2 %. Tidak termasuk makanan dan energi, indeks harga PCE meningkat 0,1 %. Barometer Bisnis Chicago melonjak menjadi 65,2 pada September, naik dari 58,9 pada Agustus, mencapai tingkat tertinggi dalam tiga bulan, kata ISM-Chicago Business Survey pada Jumat (29/9).

Sementara itu, sentimen konsumen AS turun menjadi 95,1 pada September, turun 1,8 % dari angka Agustus, menurut sebuah survei yang dikeluarkan oleh University of Michigan pada Jumat (29/9).

Untuk minggu ini, indeks saham unggulan (blue-chips) Dow naik 0,2 %, dan S&P 500 yang lebih luas naik 0,7 %, sementara indeks teknologi Nasdaq meningkat 1,1 %.

