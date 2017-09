Turun Rp1.000, Harga Emas Dipatok Rp617 Ribu/Gram

JAKARTA - Harga emas yang dijual PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) turun Rp1.000 ke Rp617.000 per gram. Sebelumnya, harga emas dibanderol Rp618.000 per gram.

Melansir Logammulia, Sabtu (30/9/2017), harga beli kembali alias buy back turun Rp1.000 per gram menjadi Rp544.000 per gram dari harga sebelumnya Rp545.000 per gram.

Emas Antam ukuran 2 gram diperdagangkan dengan harga sebesar Rp1.194.000, harga emas 2,5 gram dibanderol di Rp1.482.000 dan emas ukuran 3 gram dihargai Rp1.773.000.

Baca juga: Harga Emas Tertekan ke Level USD1.284, Menguat 3,7% Secara Kuartal

Selanjutnya, harga emas ukuran 4 gram dan 5 gram, masing-masing dibanderol Rp2.352.000 dan Rp2.940.000. Lalu emas ukuran 10 gram dihargai Rp5.805.000.

Emas ukuran 25 gram Rp14.375.000, harga emas 50 gram dijual Rp28.600.000 dan emas Antam dengan ukuran 100 gram dihargai Rp57.025.000.

Selain untuk emas ukuran 250 gram, dijual dengan harga Rp142.175.000 dan emas Antam ukuran 500 gram dijual di harga Rp283.975.000.

Sedangkan untuk emas batik ukuran 10 gram, dijual dengan harga Rp6.255.000 dan ukuran 20 gram dihargai dengan nilai Rp12.090.000.

(rzk)