Didatangi BI, YLKI Minta Biaya Isi Ulang Uang Elektronik Gratis!

JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menerima tamu dari Bank Indonesia (BI) untuk membicarakan kelanjutan dari pengenaan biaya untuk isi ulang (top up) uang elektronik (e-money) kepada konsumen.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menceritakan, dalam diskusi YLKI memberikan beberapa poin untuk diperhatikan oleh BI terkai masalah uang elektronik. Pertama perlindungan terhadap kehilangan uang elektronik.



"Jangan sampai ketika hilang, uang elektronik nol tidak bisa di proses dan segala macam," ujarnya, di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (30/9/2017).

Kedua, saldo uang elektronik harus bisa ditukarkan dengan uang tunai. YLKI meminta ini bisa dilakukan sebab banyak saldo-saldo yang tidak digunakan.



"Oleh karena itu ini memang tahapnya ke sana. Misalnya nanti bisa ditunaikan, uang mandek ini juga nantinya bisa diputar oleh bank. Sehingga bank tidak tersandera dengan mengelola uang elektronik ini," kata dia.

Terkait top up, YLKI jelas mendorong BI haru membuat aturan supaya pengisian dilakukan tanpa biaya. Harus nol Rupiah mau dibayar on u ataupun off us.



"Kita mendesak tahun ini atau pertengahan tahun 2018 biaya top up harus 0 sekalipun itu off us. Memang kemarin juga mengatakan BI ini harus nol tapi harus bertahap tidak boleh dari aturan yang liar sekali tiba-tiba di nol kan. Strategi perbankannya memang mengarah kepada roadmap yang ada titik tertentu nantinya nol," ujarnya.

