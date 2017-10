JAKARTA - Seorang pemimpin harus mampu memperbaharui diri mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada penguasaha yang mengawali kariernya dari bawah.

Salah satu orang yang mampu merangkak naik adalah Robert Iger, yang dulunya adalah eksekutif televisi ABC dan tokoh berpengaruh dalam hiburan Amerika. Iger kemudian naik dari produksi menjadi kepala jaringan televisi ABC, bertahan dari dua perubahan dalam kepemilikan perusahaan.

Setelah akuisisi Walt Disney Company terhadap ABC pada 1996, dia bergabung dengan manajemen Disney dan muncul sebagai komando kedua di perusahaan tersebut. Pada akhirnya, CEO Disney Michael Eisner pun mempercayakan Iger sebagai CEO karena dianggap serba bisa.

Mengawali kariernya sebagai reporter berita televisi, Robert Iger mempelajari produksi televisi dan menyiarkan jurnalisme di Ithaca College di bagian utara New York, di mana dia lulus dengan predikat cum laude. Dia kemudian kembali ke kota asalnya New York City, dan mencari-cari posisi di stasius TV.

Iger mengatakan bahwa pada usia awal 20-an, dia memutuskan untuk meninggalkan karir yang telah dia buat. Pasalnya, setelah mengerjakan cukup banyak pekerjaan TV, dan segera setelah mendapat pekerjaan di sebuah stasiun TV kecil di Ithaca, New York, sebagai pembawa petugas cuaca.

Namun, Iger menyadari bahwa dia tidak memiliki kepercayaan diri atau kemampuan untuk melakukan pekerjaan tersebut dan memilih untuk masuk di dalamnya.

Dia pun menemukan pekerjaan di divisi siang hari dari American Broadcasting Company (ABC) sebagai pengawas studio yang bertanggung jawab atas produksi harian episode opera sabun dan pertunjukan game. Seiring dia mempelajari produksi TV jaringan yang kacau, dia memfokuskan kembali tujuan karirnya ke arah manajemen.

Dari opera sabun, dia berganti acara ke ABC Sports pada 1976, dia menjadi asisten mentor di Roone Arledge, yang memimpin divisi jaringan olah raga dan divisi berita pada 1977. Seiring bertambahnya channel dari ABC News, dia secara perlahan-lahan muncul sebagai orang yang paling dipercaya oleh Roone Arledge.

Arledge kemudian membantu Iger membuat transisi dalam budaya perusahaan, dari seorang karyawan produksi ke eksekutif, setelah dipromosikan berulang kali melampaui para eksekutif senior. Pada 1985 Iger pun berhasil masuk ke jajaran manajemen yang lebih tinggi sebagai wakil presiden untuk perencanaan dan pengembangan program di ABC Sports.

Iger mengembangkan reputasi di ABC dan di tempat lain di industri ini dengan mengembangkan hubungan baik dengan para petinggi industri televisi. Pada 1988, dia pun diangkat sebagai wakil presiden eksekutif ABC-TV Network Group dan menandai "kelulusannya" dari divisi olahraga ke dalam struktur utama perusahaan.

Kurang dari setahun kemudian, dia ditunjuk sebagai presiden ABC Entertainment, yang secara efektif menempatkannya sebagai penanggung jawab program televisi prime-time ABC. Pemegang saham pada umumnya senang dengan Iger, yang mengembangkan atau memperjuangkan banyak rangkaian sukses dan seri longrunning dari jaringan selama tahun 1990an, termasuk komedi seperti Home Improvement, The Drew Carey Show, dan America's Funniest Home Videos.

Iger juga berperan penting dalam beberapa acara seperti Who Want to Be Millioners? ke ABC Ini adalah kuis kuis uang sukses pertama yang muncul di prime time sejak skandal pada 1950an. Pada 1993, ABC dibeli oleh Capital Cities Broadcasting, pemilik stasiun lokal dan waralaba televisi kabel.

Iger hanyalah salah satu dari sedikit eksekutif ABC lama yang bisa bertahan dari akuisisi tersebut. Selama masa transisi dia pun menjabat sebagai presiden ABC-TV Network Group dan wakil presiden Capital Cities.

Di bawah kepemimpinan Iger selama periode 1990an, ABC mempertahankan posisi kompetitifnya dengan saingan lainnya seperti CBS dan NBC, yang memperluas operasi perusahaan ke saluran televisi kabel.

Pada 1999, ABC sekali lagi dijual, kali ini ke Walt Disney Company, konglomerat hiburan yang terdiversifikasi yang untuk film-film fitur keluarga, saluran televisi kabel, dan taman hiburan dengan hargan USD19 miliar, harga tertinggi yang pernah dibayarkan untuk perusahaan hiburan.

Iger menjadi ketua Grup Disney dan presiden Walt Disney International, divisi perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengelola kepentingan Disney di luar AS.

Pada Januari 2000 dia diangkat menjadi supervisor. Hanya dia orang yang berhasil naik tanpa memiliki gelar sarjana dalam produksi televisi dan melewati direksi lain yang memiliki gelar MBA untuk menjadi presiden dan chief operating officer Walt Disney Company.

Kini, Bob Iger telah menjadi CEO Disney selama lebih dari satu dekade, dan menghasilkan USD41 juta, tapi itu tidak berarti dia berhasil mencapai pekerjaan impiannya.

