JAKARTA - Nilai tukar rupiah hari ini kembali mengalami pelemahan terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Setelah Jumat kemarin kembali menguat di angka Rp13.517 per USD tapi hari ini kembali melemah 0,11% hingga Rp13.535 per USD.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan bahwa pelemahan yang terjadi akhir-akhir ini masih dipengaruhi oleh faktor global yang tak menentu seperti isu rencana kenaikan suku bunga bank sentral AS.

"Dari BI kita lihat dinamika yang ada di luar negeri itu yang banyak mempengaruhi perubahan nilai tukar kita. Kita melihat ke akhir tahun konfirmasi menaiknya FFR terus mengalami kepastian. Semakin tinggi probabilitas naiknya FFR itu yang utama," ungkap Agus di Komplek DPR RI, Jakarta, Senin (23/10/2017).

"Kita juga mendengar balance sheet reduction The Fed yang akan dilakukan," imbuhnya.

Sementara itu, faktor lainnya adalah mengenai isu pemilihan Gubernur Bank Sentral AS yang juga turut mempengaruhi gejolak perekonomian dunia dan membuat ketidakpastian rupiah.

"Namun yang banyak dibicarakan kepastian yang akan dipilih untuk meneruskan sebagai chair dari the Fed," jelasnya.

Lanjut Agus, kedua hal inilah yang utama menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tak menentu. Tapi jika dilihat secara keseluruhan perekonomian Indonesia masih bagus.

"Hal-hal ini yang utama terjadinya gejolak pasar uang. Secara umum kondisi ekonomi Indonesia baik dan berita perkembangan ekonomi Indonesia menunjukkan kondisi yang positif," tukasnya.

