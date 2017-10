NEW YORK - Wall Street Dibuka mencetak rekor baru. Hal ini menyambut kelanjutan Abenomic usai kemenangan Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri Jepang.

Pasar telah mengalami pergerakan yang kuat, dengan Dow Jones memecahkan rekor 23.000 pada pekan lalu karena pendapatan yang kuat. "Investor dihibur oleh pasar global setelah pemilihan Jepang," kata Peter Cardillo, Chief Market Economist First Standard Financial di New York.

"Kekuatan terus berlanjut berdasarkan prospek reformasi fiskal dan pendapatan yang baik," tambahnya.

Saham dunia terangkat ke level tertinggi usai kemenangan Abe yang membangkitkan harapan akan kebijakan moneter dan reformasi ekonomi yang terus berlanjut di pasar.

Direktur anggaran Senat Republik dan Gedung Putih mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka berharap untuk melakukan tindakan terhadap paket pajak baru pada akhir tahun, sambil tetap membuka pilihan mereka mengenai bagaimana membayar potongan pajak yang menyapu.

Investor juga menunggu kabar di kepala Federal Reserve berikutnya.

Trump mengatakan bahwa dia akan membuat pilihannya segera untuk menentukan pimpinan The Fed dan masih mempertimbangkan setidaknya tiga orang: Gubernur Fed Jerome Powell, ekonom Stanford University John Taylor dan Yellen.

Dow Jones Industrial Average (DJIA) naik 18,75 poin atau 0,08% pada 23.347,38, S & P 500 (SPX) naik 1,15 poin atau 0,04% pada 2.576,36 dan Nasdaq Composite {IXIC} naik 4,60 poin atau 0,07% pada 6.633,65.

Enam dari 11 indeks utama S & P lebih tinggi, dipimpin oleh kenaikan indeks material.

Kenaikan di sektor teknologi (SPLRCT) memimpin pasar yang lebih luas lebih tinggi. Saham energi .SPNY juga menguat karena harga minyak naik.

Hasbro (HAS.O) turun 6,94% setelah ramalan pembuat roti untuk musim liburan turun di bawah perkiraan karena kebangkrutan Toys'R'U mulai melukai operasinya. Saham Mattel (Mat.O) juga turun 4,35%.

General Electric (GE.N) tergelincir 3,38% setelah terjadi pemotongan harga target, dengan alasan probabilitas penurunan dividen yang lebih tinggi.

T-Mobile (TMUS.O) naik 1,19% setelah laba perusahaan nirkabel No. 3 AS melampaui estimasi pertumbuhan berlangganan.

(rzy)