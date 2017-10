JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memasuki tiga tahun masa kepemimpinannya. Melalui Kementerian Sosial, penyaluran beras sejahteran (rastra) dilakukan dalam bentuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bansos Rastra.

Kementerian Sosial mencatat dari transformasi yang dilakukan secara bertahap tersebut sudah 44 kota yang melaksanakan BPNT. Sedangkan sisanya sebanyak 470 Kabupaten/Kota menggunakan skema subsisi Rastra.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, rencananya di 2018 sasaran BPNT semakin diperluas hingga mencapai 10 juta kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menyasar 98 kota dan 118 kabupaten.

"Tidak berbeda jauh dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Penyaluran BPNT akan dilakukan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang bekerjasama dengan Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara). Per bulan setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp110.000 diperuntukkan membeli kebutuhan pangan tertentu beras, telur, minyak goreng dan gula,"tuturnya, di Kantor Staf Presiden, Istana Negara, Jakarta, Senin (23/10/2017).

Dia melanjutkan, banyak keuntungan yang diperoleh dari perubahan mekanisme penyaluran Rastra. Selain lebih transparan, sistem non tunai juga memudahkan pengontrolan bantuan serta memperluas inklusi keuangan di masyarakat. KPM pun bebas memilih kualitas beras yang akan dibeli serta kebutuhan pangan lain.

"Nantinya ke depan tidak ada lagi istilah Bagito dalam Rastra alias bagi roto. Karena hanya yang berhak menerima BPNT,"tuturnya.

Sementara itu, untuk pusat data informasi, Kementerian Sosial mengembangkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

SIKS-NG ini merupakan tools yang mutakhir dan digunakan untuk melakukan pendataan data, verifikasi dan validasi data kemiskinan. Penggunaannya sendiri bisa dilakukan secara online maupun offline. Data yang terdpat dalam SIKS-NG sudah berupa By Name By Address.

"Sistem ini tidak lain adalah sarana untuk menghimpun dan menyajikan data dan informasi terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di seluruh wilayah Indonesia,”ujarnya.

