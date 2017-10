JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus melakukan tugasnya untuk membiayai pembangunan Infrastruktur di Indonesia. Hal ini dikarenakan infrastruktur menjadi suatu kebutuhan untuk negara berkembang layaknya Indonesia.

Oleh karena itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, untuk mendukung kebutuhan penting ini maka Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur yang dimulai dari pinggiran. Menurutnya di masyarakat yang tinggal di Ibu Kota mungkin belum bisa merasakan dampaknya saat ini, tapi masyarakat di daerah sangat membutuhkan pembangunan.

“Itu adalah bagian yang membuat kita semuanya terpanggil untuk mengatakan infrastruktur it's not a luxury, infrastructure it's not a hobby, infrastructure adalah kebutuhan untuk membuat manusia hidup sebagai manusia punya martabat," ujar Sri Mulyani di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Dirinya menjelaskan, di kota besar layaknya Jakarta barangkali tidak terasa kebutuhan akan infrastruktur seperti listrik. Namun, bagian lain Indonesia masih ada masyarakat yang belum memiliki listrik bahkan infrastruktur untuk keseharian.

"Selalu taken for greate, yang menjadi masalah mungkin masyarakat adalah harganya mahal atau tidak,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, untuk menjadi setara dengan negara-negara berkembang, Indonesia perlu untuk terus melakukan pembangunan. Namun, bukan sekedar untuk menutup gap infrastruktur berdasarkan indikator antar negara.

