JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akhirnya bergerak menguat pada perdagangan Selasa (23/10/2017) pagi. Kendati demikian, Rupiah masih berada di level Rp13.500-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di Asia menguat 14 poin atau 0,10% menjadi Rp13.529 per USD. Adapun kisaran perdagangan Rupiah, berada di angka Rp13.525-Rp13.538 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 11 poin atau 0,08% ke Rp13.527 per USD. Dalam pantuan Yahoofinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.518 per USD hingga Rp13.540 per USD.

Sebelumnya, kurs dolar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), di tengah meningkatnya harapan untuk reformasi pajak di Amerika Serikat.

Senat AS yang dikuasai Partai Republik pada Kamis (19/10) mengeluarkan sebuah resolusi anggaran untuk tahun fiskal 2018, mengambil langkah penting guna mendorong reformasi pajak tanpa dukungan dari Demokrat.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,31% menjadi 93,991 pada akhir perdagangan.

(dni)