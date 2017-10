JAKARTA - Harga emas yang dijual PT Aneka Tambang (Antam) naik Rp5.000 per gram menjadi Rp638.697 per gram dari harga sebelumnya Rp633.652 per gram.

Melansir Logammulia, Selasa(24/10/2017), untuk harga buy back tercatat naik Rp3.000 per gram menjadi Rp558.000 per gram. Sementara emas Antam ukuran 2 gram diperdagangkan di harga Rp1.237.034, dengan harga per gram Rp618.517.

Harga emas 2,5 gram dibanderol di angka Rp1.536.203 dengan harga per gram Rp614.481. Emas ukuran 3 gram dihargai Rp1.837.389 dengan harga per gram Rp612.463 .

Harga emas ukuran 4 gram hari ini dijual di angka Rp2.437.744 dengan harga per gram Rp609.436. Harga emas 5 gram dijual sebesar Rp3.047.180 dengan harga per gram Rp609.436.

Sementara untuk emas ukuran 10 gram dihargai Rp6.018.685 dengan harga per gram Rp601.869. Adapun harga emas ukuran 25 gram Rp14.907.975, sementara untuk harga emas 50 gram dijual di angka Rp29.644.600 dan emas Antam dengan ukuran 100 gram dihargai Rp59.152.625 .

Selain itu, emas ukuran 250 gram dijual dengan harga Rp147.490.575 dan emas Antam ukuran 500 gram dijual di harga Rp294.602.275.

Sedangkan untuk emas batik ukuran 10 gram, dijual dengan harga Rp6.472.735 dengan harga per gram Rp647.274. Emas batik ukuran 20 gram dihargai dengan nilai Rp12.521.690 dengan harga per gram Rp626.085.

