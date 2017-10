JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) dan Pemerintah telah menyepakati Postur sementara Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2018. Pada hari ini pun RAPBN 2018 akan dibawa dalam Rapat Paripurna dan disahkan menjadi UU APBN 2018.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, APBN 2018 ini bertemakan suatu keinginan untuk menjaga momentum dari pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan.

Adapun asumsi makro di RUU APBN 2018 yang sudah disepakati adalah, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%, inflasi 3,5%, SPN 3 Bulan menjadi 5,2% dan nilai tukar rupiah Rp13.400 per USD serta harga minyak mentah Indonesia asumsi USD48 per barrel dan Lifting migas 2.000 barel per hari dan Minyak 800.000 barrel per hari dan gas 1,2 juta barel per hari.

"Itu menggambarkan di satu sisi gerakan ekonomi makin kuat, namun stabilitas harga dan nilai tukar masih tetap terjaga," ungkapnya di komplek DPR, Rabu (25/10/2017).

Baca Juga: Ekonomi RI Tahun Depan Ditarget 5,4% dengan Belanja Negara Rp2.220 Triliun

Untuk pembangunan ekonomi, pengangguran ditetapkan 5%-5,3%, tingkat kemiskinan sebesar 9,5%-10,0%, dan gini rasio menjadi 0,38 serta indeks pembangunan manusia (IPM) ditetapkan 71,5.

Sementara itu untuk postur belanja sementara di RUU APBN 2018 sebesar 0Rp2.220,7 triliun. "Kami berharap program dari sisi belanja makin fokus dan makin bisa diimplementasikan secara baik oleh K/L dan daerah karena jumlahnya, terutama untuk K/L meningkat cukup besar bahkan dibandingkan tahun lalu dan dibandingkan dengan belanja ke daerah. Kami berharap K/L fokus menjalankan rencana belanjanya untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan," jelasnya.

Baca Juga: Anggaran Belanja Negara Rp2.220 Triliun di 2018, Sri Mulyani: Ingat Pesan Pak Presiden!

Untuk pendapatan negara menjadi Rp1.894,7 triliun dari sebelumnya Rp1.878,4 triliun. Dengan pendapatan ini maka penerimaan perpajakan juga naik Rp8,7 triliun menjadi Rp1.618,1 triliun dari yang sebelumnya Rp1.609,4 triliun. Penerimaan ini berasal dari penerimaan pajak menjadi Rp1.424 triliun serta bea dan cukai Rp194,1 triliun.

Untuk defisisit sebesar 2,19% dari Produk Domestik Bruto (PDB) di RUU APBN 2018. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan outlook 2017 sebesar 2,67%. Dengan defisit sebesar 2,19% ini, maka rasio utang juga akan tetap bisa ditekan oleh Pemerintah dikisaran 29% dari PDB. Selain itu, defisit keseimbangan primer Rp78 triliun di bawah angka 2017 Rp178 triliun.

Pembiayaan pinjaman negatif, maka artinya pembayaran secara neto Rp6,7 triliun, investasi Rp65,7 triliun naik sedikit dari 2017 Rp59,7 triliun dan penjamin Rp1,1 triliun.

Untuk pembiayaan utang pemeringah mematok sebesar Rp399,2 triliun di RUU APBN 2018. Jumlah tersebut berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp414,7 triliun (neto) lebih kecil dibandingkan outlook 2017 sebesar Rp433 triliun dan pinjaman Rp15,5 triliun (neto).

(dni)