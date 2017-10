JAKARTA - Setelah melalui serangkaian pembahasan hingga persetujuan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sekarang disahkan menjadi Undang-Undang.

Pengesahan akan dilakukan dalam rapat Paripurna DPR ke-10 masa persidangan I tahun sidang 2017-2018. Sesuai jadwal DPR RI, sidang paripurna akan dilangsungkan pada pukul 10.00 WIB.

Sampai berita ini diturunkan, belum banyak Anggota DPR yang datang. Dari sisi pemerintah juga demikian, belum terlihat siapa perwakilannya.

Pada hari ini, Rabu (24/10/2017), sidang paripurna akan mengesahkan tiga hal. Pertama, pengambilan keputusan terhadap RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN). Kedua, pengambilan keputusan terhadap RUU tentang APBN 2018 dan ketiga, pidato penutupan masa persidangan I tahun sidang 2017-2018.

Sebelumnya, Banggar DPR bersama pemerintah sudah sepakati RUU APBN 2018. Di mana pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%, Inflasi 3,5%, SPN 3 Bulan menjadi 5,2% dan nilai tukar Rupiah Rp13.400 per USD serta harga minyak mentah Indonesia asumsi USD48 per barel dan lifting migas 2.000 barel per hari dan minyak 800.000 barel per hari dan gas 1,2 juta barel per hari.

Untuk postur belanja sementara untuk belanja negara naik Rp16,3 triliun dari Rp2.204,4 triliun menjadi Rp2.220,7 triliun.

Untuk pendapatan negara menjadi Rp1.894,7 triliun dari sebelumnya Rp1.878,4 triliun. Dengan pendapatan ini maka penerimaan perpajakan juga naik Rp8,7 triliun menjadi Rp1.618,1 triliun dari yang sebelumnya Rp1.609,4 triliun. Penerimaan ini berasal dari penerimaan pajak menjadi Rp1.424 triliun serta bea dan cukai Rp194,1 triliun.

Untuk defisit sebesar 2,19% dari Produk Domestik Bruto (PDB) di RUU APBN 2018. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan outlook 2017 sebesar 2,67%. Dengan defisit sebesar 2,19% ini, maka rasio utang juga akan tetap bisa ditekan oleh Pemerintah di kisaran 29% dari PDB.

Selain itu, defisit keseimbangan primer Rp78 triliun di bawah angka 2017 Rp178 triliun. Pembiayaan pinjaman negatif, maka artinya pembayaran secara neto Rp6,7 triliun, investasi Rp65,7 triliun naik sedikit dari 2017 Rp59,7 triliun dan penjamin Rp1,1 triliun.

Untuk pembiayaan utang pemerintah mematok sebesar Rp399,2 triliun di RUU APBN 2018. Jumlah tersebut berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp414,7 triliun (neto) lebih kecil dibandingkan outlook 2017 sebesar Rp433 triliun dan pinjaman Rp15,5 triliun (neto).

