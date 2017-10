JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan mayoritas pendapatan negara berasal dari sektor perpajakan. Mengingat besarnya kedua peran institusi tersebut dalam mengumpulkan penerimaan negara, Sri Mulyani menilai sudah selayaknya mereka melakukan sinergi.

"Di seminar ini, kita mengkhususkan untuk menyoroti 2 institusi yang sangat penting. Yaitu, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai," katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

"Kalau anda melihat instrumen fiskal APBN maka anda bisa langsung bisa mendapat 2 institusi ini lah yang sangat bertanggung jawab dari sisi pendapatan. Di sinilah pendapatan, meskipun ada pendapatan bukan pajak, namun lebih dari 75% pendapatan negara dari perpajakan. Dan perpajakan itu dari 2 institusi ini," paparnya.

Lagi pula menurut dia, sinergi bukan hal yang tidak mungkin untuk diterapkan. "Sinergi is impossibel without you knowing each other. Itu teorinya. Oleh karena itu kita perlu terus mendorong, mengkondisikan. Dengan sinergi ini kita berharap 2 ditjen ini bisa memberikan pelayanan yang baik, menjalankan konstitusi dan UU dengan proper,"ujarnya.

Pada seminar bertema "Sinergi Reformasi Perpajakan dan Bea Cukai" dalam rangka peringatan Hari Oeang ke-71 itu pula, Sri Mulyani menambahkan, jika sinergi keduanya menghasilkan pelayanan yang baik, dampaknya akan mempermudah pemerintah memperoleh penerimaan negara.

"Kita bisa mengumpulkan penerimaan negara tanpa membuat ekonomi resah, kita mengumpulkan uang negara tanpa membuat masyarakat ketakutan, bahkan mereka bisa berapresiasi mengatakan bahwa saya harus bayar pajak karena saya WNI," tandasnya.

Sri Mulyani menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengupayakan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat, tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga semakin sadar memenuhi tanggung jawab perpajakan. "Kami akan terus berusaha melayani dengan baik sehingga masyarakat akan percaya," tandasnya.

