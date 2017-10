JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan RUU APBN 2017 menjadi Undang-Undangan (UU). Untuk harga minyak mentah Indonesia asumsi ditetapkan USD48 per barel dan lifting migas 2.000 barel per hari dan minyak 800.000 barel per hari dan gas 1,2 juta barel per hari.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memiliki alasan mengapa tidak memperbesar asumsi harga minyak tersebut. Menurut dia, hal ini berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Kalau lihat tabel PNBP 2018 sebesar Rp275 triliun dan 2017 mencapai Rp262 triliun. Harga minyak di tahun ini USD48 per barel. Kalau dibandingkan 2014 harga minyak USD96,5 per barel, jadi harga minyak dua kali lipat, PNBP bisa Rp398 triliun atau hampir Rp400 triliun," ujarnya di Kementerian Keuangann Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Poinnya, lanjut Sri Mulyani, saat ini pemerintah tengah mengatasi di mana policy mengenai administered price konstan dengan daya beli bisa terjaga. Oleh karena itu, harga minyak yang ditetapkan bergerak pada USD48-50 per barel.

"Jadi penerimaan migas pajak maupun PNBP migas meningkat dan juga kenaikan dari sisi subsidi. Karena berarti harga lebih tinggi dari yang sudah ditetapkan pemerintah.

Untuk itu neto di APBN relatif netral dan positif. Inilah yang saya katakan bahwa kita ingin membuat momentum ekonomi menjadi positif dulu dan kemudian pertumbuhan ekonomi kuat," tuturnya.

