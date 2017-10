NEW YORK - Bursa saham Wall Street berbalik naik atau rebound pada Selasa (Rabu pagi WIB), setelah sehari sebelumnya turun, dengan indeks Dow Jones ditutup pada rekor tertinggi, karena para investor menyambut hasil kuartalan positif dari perusahaan-perusahaan terkemuka.

Indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 167,80 poin atau 0,72% menjadi berakhir di 23.441,76 poin. Indeks S&P 500 bertambah 4,15 poin atau 0,16% menjadi ditutup pada 2.569,13 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir naik 11,60 poin atau 0,18% menjadi 6.598,43 poin.

Sebelum bel pembukaan perdagangan Selasa (24/10), Caterpillar Inc. mengumumkan penjualan dan pendapatan kuartal ketiga 2017 sebesar USD11,4 miliar, dibandingkan dengan USD9,2 miliar pada kuartal ketiga 2016, sementara laba per saham pada kuartal ketiga tahun ini adalah USD1,77, dibandingkan dengan USD0,48 per saham setahun yang lalu.

Setelah merilis hasil kuartalan yang jauh lebih baik dari perkiraan, saham produsen mesin berat itu naik 4,98% menjadi USD138,24.

3M Company, komponen Dow lainnya, juga melaporkan hasil kuartalan positif. Sahamnya melonjak 5,91% menjadi USD234,65 per saham setelah laba perusahaan mengalahkan perkiraan.

Perusahaan industri, produk keamanan dan konsumen itu melaporkan laba kuartal ketiga sebesar USD2,33 per saham, meningkat 8,4% dibandingkan kuartal ketiga 2016, dengan penjualan USD8,2 miliar, naik 6,0% secara tahun ke tahun.

Data terakhir dari Thomson Reuters menunjukkan bahwa laba gabungan perusahaan-perusahaan S&P 500 pada kuartal ketiga 2017 diperkirakan akan meningkat 4,1%dari tahun ke tahun, sementara pendapatan mereka diperkirakan akan meningkat 4,5%.

Di sektor ekonomi, Indeks Output PMI Gabungan IHS Markit Flash yang disesuaikan secara musiman meningkat dari 54,8 pada September menjadi 55,7 pada Oktober, mengalahkan konsensus pasar.

(dni)