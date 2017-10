NEW YORK - Kurs dolar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada Selasa (Rabu pagi WIB), karena perhatian pasar beralih ke siapa yang akan menjadi ketua Federal Reserve AS berikutnya.

Para investor terus mencermati kandidat posisi ketua Fed berikutnya, saat jabatan Ketua Fed Janet Yellen berakhir pada Februari tahun depan.

Presiden AS Donald Trump mengatakan pada Senin (23/10) bahwa dia akan membuat pilihannya tentang posisi itu tak lama lagi dan menimbang daftar pendek tiga sampai lima orang: Janet Yellen, Gubernur Fed Jerome Powell, ekonom Stanford University John Taylor, mantan gubernur Fed Kevin Warsh, dan Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih Gary Cohn.

Media lokal melaporkan bahwa Powell dan Taylor adalah kandidat terdepan untuk jabatan ketua Fed.

Para analis mengatakan rumor tersebut telah memicu beberapa penjualan dan pembelian, pada persepsi tentang siapa yang mungkin lebih dovish atau lebih hawkish.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,04% menjadi 93,969 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1759 dari USD1,1734 dan pound Inggris turun menjadi USD1,3121 dari USD1,3199. Dolar Australia juga turun menjadi USD0,7775 dari USD0,7800.

Dolar AS dibeli 113,86 yen Jepang, lebih tinggi dari 113,74 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9907 franc Swiss dari 0,9868 franc Swiss, dan naik tipis menjadi 1,2685 dolar Kanada dari 1,2651 dolar Kanada.

(dni)