TOKYO - Pasar saham Asia dibuka tidak banyak bergerak pada awal perdagangan hari ini. Sementara hasil US Treasury dan dolar Amerika Serikat (AS) menguat, menyusul adanya laporan Senator Republik yang lebih condong ke arah John Taylor untuk menjadi Gubernur The Federal Reserve berikutnya.

Indeks MSCI terluas di Asia-Pasifik di luar Jepang dibuka mendatar pada awal perdagangan. Sementara indeks saham Nikkei Jepang N225 naik 0,5% pada awal perdagangan, namun berada di jalur untuk meraih kenaikan 17 poin beruntun setelah kemenangan koalisi Perdana Menteri Shinzo Abe, yang meningkatkan harapan investor akan stimulus pelemahan yen.

Di kesempatan lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menggunakan kesempatan makan siang berasama dengan anggota Partai Republik Senat untuk mengetahui pandangan mereka, terkait siapa yang akan menjadi pemimpin berikutnya dari The Federal Reserve.

Seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan bahwa Trump telah melakukan survei pada Republikan, dan mereka lebih condong ke ekonom Stanford University John Taylor ketimbang Gubernur Fed Jerome Powell saat ini.

Di sisi lain, dolar AS telah mennguat pada pekan ini. Sementara dolar Australia tergelincir 0,5% menjadi USD0,7741 per dolar Australia, setelah indeks harga konsumen yang lemah mendorong investor untuk mengurangi ekspektasi pengetatan lebih lanjut dari Reserve Bank of Australia.

Saham Eropa ditutup mixed menjelang pertemuan Bank Sentral Eropa, di mana para pembuat kebijakan diharapkan memberi sinyal bahwa mereka akan mengambil langkah kecil dari stimulus moneter ultra-mudah mereka.

(mrt)