JAKARTA - PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) akan membagikan dividen interim sebesar USD0,01219 per saham. Rencananya, dividen ini akan dibagikan pada 8 November 2017 nanti.

TPIA berencana membagikan dividen interim untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017. Adapun dividen interim ini berasal dari laba perusahaan per 30 Juni 2017. Payout ratio untuk dividen interim TPIA ini adalah 23,04% dari laba per saham Chandra Asri per akhir Juni lalu sebesar USD0,0529 atau Rp718 jika mengacu kurs Rp13.573 per USD.

Periode perdagangan saham dengan hak dividen (cum dividen) di pasar negosiasi dan reguler akan berakhir pada 27 Oktober 2017. Perdagangan saham tanpa hak dividen (ex dividen) untuk pasar reguler dan negosiasi pada 30 Oktober 2017.

Sementara itu, cum dividen di pasar tunai akan jatuh pada tanggal 1 November 2017. Hari yang sama juga akan menjadi recording date dari pembagian dividen ini. Ex dividen di pasar tunai, akan dimulai pada 2 November 2017.

Bagi pemegang saham yang berhak, diharuskan untuk melengkapi administrasi paling lambat 1 November 2017 pukul 16.00 kepada Biro Administrasi Efek TPIA yakni PT Raya Saham Registra. Misal, pemberitahuan nama bank dan nomor rekening bagi pemegang saham yang menggunakan warkat (fisik), serta pemberitahuan NPWP bagi pemegang saham wajib pajak.

(mrt)