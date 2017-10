JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akhirnya bergerak menguat pada perdagangan Kamis (26/10/2017) pagi. Kendati demikian, Rupiah masih berada di level Rp13.500-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di Asia menguat 24 poin atau 0,18% menjadi Rp13.554 per USD. Adapun kisaran perdagangan Rupiah, berada di angka Rp13.554-Rp13.575 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 25 poin atau 0,18% ke Rp13.550 per USD. Dalam pantuan Yahoofinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.548 per USD hingga Rp13.575 per USD.

Sebelumnya, kurs dolar AS melemah terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), di tengah data ekonomi terbaru Amerika Serikat dan juga spekulasi pasar tentang siapa yang akan menjadi ketua Federal Reserve AS (bank sentral AS) berikutnya.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,08% menjadi 93,693 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1810 dari USD1,1759, dan pound Inggris naik menjadi USD1,3255 dari USD1,3121. Dolar Australia turun menjadi USD0,7698 dari USD0,7775.

Dolar AS dibeli 113,72 yen Jepang, lebih rendah dari 113,86 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9888 franc Swiss dari 0,9907 franc Swiss, dan naik tipis menjadi 1,2805 dolar Kanada dari 1.2685 dolar Kanada.

