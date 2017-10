JAKARTA – Perusahaan asal Amerika Serikat (AS) KKR & Co. L.P. (KKR) menyuntikkan dana kepada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI). Pemilik Toys "R" Us ini memberikan suntikan dana lewat pengambilalihan 12,64% saham ROTI.

KKR telah mengakuisisi sekira 12,64% saham Indosari di harga Rp1.275 per saham. Dengan demikian, maka ROTI mendapatkan tambahan dana sekira USD74 juta atau sebesar Rp999 miliar jika mengacu kurs Rp13.500 per USD.

Investasi ini menjadikan KKR sebagai salah satu pemegang saham terbesar di Indosari, selain PT Indoritel Makmur Internasional Tbk yang dimiliki oleh Salim Grup, dan Bonlight Investments Limited (Bonlight) perusahaan milik Keluarga Yap dan Pasco Shikishima Corporation yang dimiliki oleh Keluarga Morita.

