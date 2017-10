NEW YORK - Harga minyak AS berakhir turun pada Rabu (Kamis pagi WIB), karena data pemerintah menunjukkan persediaan minyak mentah negara itu meningkat lebih besar dari yang diperkirakan.

Badan Informasi Energi AS (EIA) melaporkan pada Rabu (25/10) bahwa persediaan minyak mentah naik 856.000 barel dalam pekan yang berakhir 20 Oktober, jauh lebih tinggi dari ekspektasi pasar untuk penurunan 2,5 juta barel.

Para analis mengatakan harga minyak AS berada di bawah tekanan, karena peningkatan mengejutkan persediaan minyak mentah memicu kekhawatiran para investor untuk kelebihan pasokan di pasar minyak global.

Namun, penurunan harga minyak dibatasi, karena menteri energi Saudi mengatakan pada Selasa (24/10) bahwa fokus para eksportir minyak tetap mengurangi stok minyak ke rata-rata lima tahun mereka dan meningkatkan prospek perpanjangan pengekangan produksi lagi setelah kesepakatan pemotongan pasokan yang dipimpin OPEC berakhir, menurut Reuters.

Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Desember. turun USD0,29 menjadi menetap di USD52,18 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Desember, naik tipis USD0,11 menjadi ditutup pada USD58,44 per barel di London ICE Futures Exchange.

(dni)