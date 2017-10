JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengkritik pom bensin alias stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Vivo yang menjual BBM RON 89 seharga Rp6.100 per liter, lebih murah dari Premium RON 88 yang sebesar Rp6.450 per USD.

"Masalahnya adalah mengapa sekarang diizinkan pesaing menjual Premium 88 di tempat-tempat gemuk tanpa ada treatoff seimbang untuk juga melayani non-Jamali (Jawa Madura Bali)," kata VP Corporate Communication Pertamina Adiatma Sarjito kepada Okezone, Kamis (26/10/2017).

Dia melanjutkan, Pertamina sudah lama welcome dengan persaingan yang fair. Pertamina juga unggul dengan mengakuisisi SPBU lain. "Jadi kehadiran pesaing baru gak masalah bagi Pertamina," kata dia.

Menurutnya, dry gasoline 88 sudah menjadi target bersama dengan pemerintah cq Kementerian ESDM untuk dihapus karena isu kebutuhan mesin automotif dan isu baku mutu lingkungan.

"Kalau ini dibiarkan maka akan sangat merugikan pertamina (beban distribusi Premium 88 yang merugi) dan hanya memberikan rente ekonomi ke segelintir pemain, Pertamina jelas menolak unfairness," tegas Adim.

Tetapi, Adim juga menuturkan bahwa belum menerima informasi jelas mengenai BBM RON 89 ini. “saya enggak begitu jelas mas. Saya baru tahu ada RON 89,” kata dia.





Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meresmikan operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Vivo Energy Indonesia, Vivo. Setelah sebelumnya dilarang beroperasi karena persyaratan belum lengkap.

SPBU Vivo, kata Jonan, sebagai bukti bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta atau yang non BUMN juga untuk menyalurkan BBM.

"Jadi pemerintah beri kesempatan, tentunya ikuti aturan," ujarnya di SPBU Vivo, Cilangkap, Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Dalam meresmikan SPBU berwarna biru ini, Jonan didampingi oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ego Syahrial, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa, dan Staf Khusus Kementerian ESDM Hadi Djuraid.

Mantan Menteri Perhubungan ini mengatakan, sekarang pilihan masyarakat untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang lebih baik semakin banyak. Hal inilah yang menjadi alasan, Jonan mau meresmikan SPBU Vivo.

"Kenapa saya sampai datang. Jualnya (SPBU Vivo) RON 92, 90 dan 89. Yang 89 itu dijual di harga Rp6.100 per liter. Jadi kalau RON 88 disalurkan BBM penugasan Rp6.450 per liter di Jawa, di luar Jawa Rp6.550 per liter. Nah ini kan RON-nya lebih tinggi dan harganya lebih bersaing," ujarnya.

