JAKARTA - Bisnis berbasis digital tumbuh dengan pesat seiring kemajuan teknologi yang tidak terbendung. Namun, perkembangan teknologi ini bukanlah sesuatu yang harus ditakuti.

Hal itu juga menjadi sorotan CEO and Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan, dia melihat perusahaan terbesar di dunia saat ini diduduki oleh perusahaan digital.

"Memang kita percaya dunia akan mengarah ke digital. The top largest company in the world (perusahaan terbesar di dunia) itu internet," kata dia dalam acara Manager Forum ke-29 MNC Group yang mengangkat tema "2018 Economic Outlook And Corporate Update" di Jakarta Concert Hall, iNews Center, Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Baca Juga: Sukses Bangun Bisnis, Hary Tanoe: Saya Kerja 18 Jam Sehari

Pria yang akrab disapa HT menyebutkan satu persatu perusahaan-perusahaan teratas dunia yang dikuasai oleh perusahaan berbasis digital. "Nomor satu itu Apple, nomor dua itu Google baru berdiri pada 1998. Research untuk membuat search engine itu 1996. Sekarang sudah nomor dua tebesar di dunia," ujarnya.

"Ketiga, Microsoft, nomor empat itu Amazon.com, nomor lima Facebook. Cuma kalau kita perhatikan, untuk Indonesia digital yang berkembang itu yang sifatnya e-commerce," sambungnya.

Menurutnya, industri digital di Indonesia belum begitu berkembang secara luas sebab yang saat ini berkembang baru industri digital di bidang perdagangan. Sementara di negara lain sudah bervariasi. Dia menilai, industri digital yang berkembang di Indonesia baru sebatas e-commerce karena marketnya tua dan muda.

"Kalau beli barang bukan yang muda saja, tapi yang tua. Seperti Traveloka itu yang beli tua. Tokopedia juga. Tapi yang sifatnya sosial media, komersialnya masih kecil," ujarnya.

Baca Juga: Kunci Rahasia Sukses Hary Tanoe: Saya Tidak Fokus pada Masalahnya

Dia menambahkan, mayoritas pengguna sosial media merupakan anak-anak muda yakni sebesar 70%. Padaha, golongan muda dianggap tidak begitu potensial untuk menjadi pasar yang menguntungkan.

(mrt)