JAKARTA - Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Vivo yang berlokasi di Cilangkap, Jakarta Timur, resmi beroperasi. Per hari ini, SPBU Vivo Cilangkap akan menyalurkan BBM jenis bensin (RON 89, 90, dan 92) dengan merk Revvo.

Untuk harganya, Revvo 89 sebesar Rp6.100 per liter, Revvo 90 Rp7.500 per liter dan Revvo 92 Rp8.250 per liter. Khusus Revvo 89, harga ini lebih murah dibandingkan Ron 88 yang dijual PT Pertamina (Persero).

Menyikapi hal ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan, setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda. Dari sisi pemerintah yang penting harga bensin terjangkau di masyarakat.

"Pemerintah boleh Rp6.100, Rp5.000 juga boleh lagi. Ya kan orang usaha caranya sendiri-sendiri," katanya usai meresmikan SPBU Vivo Cilangkap, Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Melihat harga Revvo 89 lebih murah dari premium dengan kualitas lebih baik, Jonan mengatakan, ini mesti ditanyai ke Pertamina. Apakah mau seperti Vivo menjual bensin berkualitas harga lebih terjangkau.

"Maka harus ditanyakan ke manajemen Pertamina,"ungkapnya.

Oleh karena itu, sekarang pemerintah menunggu sikap Pertamina seperti apa. Di mana BBM penugasan di Pertamina harganya akan tetap dari sisi pemerintah, Rp6.450 per liter dan Rp6.550 per loter di luar Pulau Jawa.

"Kita tanya Pertamina, kalau Pertamina bisa lebih efisien bagus sih," tuturnya.

