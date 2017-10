JAKARTA – Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Vivo Energy Indonesia, Vivo menjual beberapa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM). SPBU saingan Pertamina ini menjual BBM jenis RON 89 yang kualitasnya lebih baik dari Premium.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, sekarang pilihan masyarakat untuk mendapatkan yang lebih baik semakin banyak. Hal inilah yang menjadi alasan, Jonan mau meresmikan SPBU Vivo.

"Kenapa saya sampai datang. Jualnya (SPBU Vivo) RON 92, 90 dan 89. Yang 89 itu dijual di harga Rp6.100 per liter. Jadi kalau RON 88 disalurkan BBM penugasan Rp6.450 per liter di Jawa, di luar Jawa Rp6.550 per liter. Nah ini kan RONnya lebih tinggi dan harganya lebih bersaing," ujarnya.

