JAKARTA – Bisnis hilir sektor migas kedatangan pendatang baru. Adalah PT Vivo Energy Indonesia yang siap mengoperasikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) seperti Pertamina, Shell dan Total.

Namun dibalik beroperasinya SPBU ini, Vivo harus menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya memenuhi persyaratan yang diberikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

SPBU dengan dominasi warna biru ini pun menyita perhatian masyarakat. Terutama harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual Vivo disebut-sebut lebih murah dan kualitasnya baik. Benarkah demikian? Untuk mengulas pendatang baru di bisnis hilir migas ini, Okezone telah merangkum beberapa fakta menarik. Berikut faktanya:

1. Persyaratan tak lengkap, SPBU Vivo Terancam Ditutup

Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM memastikan SPBU bernama VIVO tidak lagi beroperasi karena ada persyaratan yang belum lengkap.

"Sampai saat ini sudah kita minta tidak beroperasi sampai SKP (Surat Keterangan Penyaluran) selesai. Nanti siang ini dapat laporan dari hasil koordinasi direktur hilir dengan pihak mereka," ujar Direktur Jenderal Migas Ego Syahrial pada 27 September 2017.

2. Mendapat tentangan dari Hiswana Migas

Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) angkat bicara atas munculnya SPBU Vivo, di Jakarta Timur. Hiswana Migas pertanyakan apakah SPBU Vivo sudah memiliki izin.

"Saya baru dengar. Saya tidak tahu itu punya siapa dan baru dengar," ujar Ketua Umum Hiswana Migas Eri Purnomohadi kepada Okezone.

Menurut dia, izin SPBU VIVO harus dikonfirmasi oleh BPH Migas dan Ditjen Migas terkait kebenarannya. Pasalnya, SPBU ini secara mendadak hadir.

"Coba tolong konfirmasi ke BPH dan Migas ya benar enggak itu," tegasnya.

3. Ganti Nama Sebelum Resmi Beroperasi

PT Vivo Energy Indonesia harus mengganti nama sebelum resmi beroperasi di Jakarta. Corporate Communication Vivo Maldi Al-Jufrie memberikan pernyataan kepada media terkait kondisi terkini mengenai proses perizinan dan administrasi yang sebelumnya dipersoalkan terkait nama SPBU Vivo tersebut.

"Guna menyesuaikan dengan ketentuan bahwa merk dagang dari SPBU harus sama dengan pemilik izin niaga umum BBM, maka PT Nusantara Energi Plant Indonesia (PT NEPI) teIah menyesuaikan namanya menjadi PT Vivo Energy Indonesia," kata dia 23 Oktober 2017.

Menurutnya, sesuai dengan SK Menkumham nomor AHU-0021674.AH.01.02.TAHUN 2017 pada tanggaI 19 Oktober 2017. Maka untuk ke depannya, seluruh kegiatan niaga akan dilakukan atas nama PT Vivo Energy Indonesia.

4. Vivo menjual BBM RON 89 yang kualitasnya di atas Premium

PT Vivo Energy Indonesia menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Revvo 89 sebesar Rp6.100 atau lebih murah dari Ron 88 (premium) sebesar Rp6.450. Meski menjual murah, Vivo mengklaim pihaknya tidak akan rugi.

Kehadiran Vivo semakin menarik perhatian, karena SPBU baru ini berani menjual harga lebih murah dari PT Pertamina (Persero) yang notabene memiliki kilang di Indonesia. Adapun harga bensin jenis Revvo 89 dihargai Rp6.100 per liter, Revvo 98 Rp7.500 per liter dan Revvo 92 Rp8.250 per liter.

5. Vivo akan buka SPBU di 7 wilayah

PT Vivo Energy Indonesia akan mengembangkan usaha SPBU miliknya. Corporate Communication Vivo Maldi Al-Jufrie mengatakan, ada beberapa lokasi yang sedang konstruksi dan diharapkan bisa segera selesai.

"Di akhir tahun ini segera konstruksi di daerah Maluku, Pulau B, dan Pulau Seram," tuturnya, di SPBU Vivo Cilangkap, Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Selain itu, sambung Maldi, Vivo Energy bakal juga membangun sejumlah SPBU Vivo baru di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Diproyeksikan akan ada 6 sampai 7 SPBU tahun ini.

"Tahun ini Insya Allah enam sampai tujuh. Itu di Bekasi, Bintaro Sektor II, VII, Cilandak. Investasinya tergantung aset juga kalau dispenser paling Rp10-Rp20 miliar tergantung dispensernya," ujarnya.

