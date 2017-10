JAKARTA - Setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Banyak pemuda-pemuda Indonesia telah memberikan sumbangsih kepada negara Indonesia, baik yang berbakti hingga berprestasi mengharumkan nama bangsa.

Saat ini, pemuda-pemuda Indonesia juga berinovasi dalam berbisnis, tak anyal nama mereka tidak bisa dipandang sebelah mata untuk meneruskan tongkat estafet pembangunan Indonesia menjadi bangsa yang besar.

Mungkin di luar sana nama seperti Mark Zuckerberg, Jack Ma, Jeff Bezos sudah beken dan mendunia karena memiliki harta ratusan triliunan Rupiah. Mereka pun masuk ke dalam urutan 10 besar orang terkaya di dunia dengan usia yang tergolong masih muda.

Di Indonesia sendiri, tentu mempunyai nama beken berkat inovasinya. Sebut saja, pendiri Go-Jek Nadiem Makarim yang inovasinya dalam layanan ojek online dan kini sudah merambah ke bisnis lainnya membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani menceritakan kisah suksesnya.

Kisah sukses Nadiem tentu membuat dirinya membuat pendapatan tidak sedikit. Hingga saat ini belum diketahui berapa besar kekayaan Nadiem dari bisnis Go-Jek.

Selain Nadiem, masih banyak pemuda-pemuda Indonesia yang sudah terjun duluan jadi pebisnis dan memiliki kekayaan yang cukup banyak. Lalu siapa saja mereka?

Berikut daftar pengusaha muda tanah air yang sukses dan punya nama besar:

Winston dan William Utomo

Winston dan William berhasil menarik perhatian dunia dengan masuk dalam daftar Forbes 30 under 30 Asia 2017 lalu. Mereka dianggap memiliki pengaruh yang besar di bidang bisnis media di Indonesia dan Asia secara keseluruhan.

IDN Media sendiri merupakan induk dari IDNTimes.com dan Popbela.com, IDNMedia berhasil mengantongi 20 juta pengunjung setiap bulan dengan lebih dari 90 juta pageviews setiap bulannya.

“Masuk dalam Forbes 30 under 30 Asia 2017 dan disandingkan dengan anak muda hebat lainnya adalah sebuah kebanggan bagi kami,” ujar Winston Utomo, dalam keterangan tertulisnya pada bulan April 2017 lalu.

Ternyata kesuksesan Winston dan William Utomo tercipta lewat keisengan anak muda belaka. CEO dan Editor in Chief IDNMedia, Winston Utomo pada awalnya menulis sebuah artikel di laman miliknya. Tanpa disengaja, artikel buatannya tersebut menjadi viral dan tersebar kemana-mana hanya dalam waktu satu hari saja di media sosial.

Disitulah dirinya melihat ada peluang untuk membuat sebuah media dengan target konsumen anak-anak muda. Akhirnya, Winston yang dulunya bekerja di Google tersebut memutuskan untuk keluar dan mendirikan IDNTimes dengan sang adik, William Utomo pada tahun 2014 lalu.

Merry Riana

Masih berusia 36 tahun, nama Merry Riana begitu terkenal sebagai seorang motivator dan pengusaha tanah air. Popularitasnya mulai meningkat pada tahun 2006 ketika menerbitkan buku berjudul A Gift From a Friend yang berkisah tentang pengalaman serta latar belakang dirinya hidup di Singapura. Lalu nama Merry semakin melejit dalam waktu singkat ketika muncul dalam sebuah artikel The Straits Times pada awal tahun 2007.

Kesuksesan Merry dalam mengumpulkan uang hingga USD1 juta sebelum berusia 30 tahun menjadi cerita yang laris manis di masyarakat Indonesia. Kini wanita berusia 36 tahun tersebut telah mengembangkan organisasi miliknya (Merry Riana Organization) yang beranggotakan lebih dari 50 orang serta memiliki dan mengelola beberapa bisnis di berbagai industri yang berbeda seperti Jasa Keuangan, Bidang Seminar & Pelatihan hingg abidang Non-Profit.

Andrew Darwis

Siapa yang tak tahu kaskus? Forum online nomor satu di Indonesia ini sangatlah populer terutama bagi anak muda. Sosok di balik kesuksesan Kaskus yang kini memiliki lebih dari 8,5 juta user pada tahun 2016 adalah Andrew Darwis.

Ternyata ada sebuah fakta mengejutkan tentang Kaskus! Forum yang telah berdiri sejak tahun 1999 ketika Andrew Darwis kuliah di Amerika Serikat dimodali hanya dengan Rp30 ribu. Uang itu digunakan untuk membeli server dalam rangka memenuhi tugas kuliah bersama kedua temannya, Ronald, dan Budi. Namun, Andrew melihat sebuah potensi dan bertekead untuk mengembangkan kaskus ke tahap yang lebih besar lagi.

Hingga pada tahun 2008, Andrew memutuskan untuk mengelola Kaskus secara profesional di bawah bendera PT Darta Media Indonesia. Hingga akhirnya pada tahun 2009 kesuksesan masif berhasil diraih dimana Kaskus meraih banyak penghargaan di antaranya “The Best Innovation in Marketing” lalu “The Best aMarket Driving Company dari Marketing magazine dan yang lainnya.

Banyak pihak yang menganggap bahwa Andrew Darwis merupakan salah satu orang paling berpengaruh dalam kemajuan bisnis digital di Indonesia.

(dni)