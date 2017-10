SINGAPURA - Pasar minyak mentah menguat dekati level tertinggi dua tahunan, dengan harga minyak mentah Brent menguat di atas USD60 per barel. Ekspektasi penurunan produksi OPEC yang akan berakhir Maret, dikabarkan akan diperpanjang.

Harga minyak mentah Brent LCOc1, patokan internasional untuk harga minyak, naik 9 sen atau 0,15% menjadi USD60,53 per barel. Angka ini, mendekati tingkat tertinggi sejak Juli 2015 dan naik lebih dari 36% sejak posisi terendah 2017 mereka pada Juni lalu.

Sementara minyak mentah berjangka produksi Amerika Serikat (AS), West Texas Intermediate (WTI) CLc1, naik 13 sen atau 0,24% menjadi USD54,03 per barel. Komentar dari Pangeran Mahkota Arab Saudi yang menyarankan agar produksi minyak kembali ditahan, telah memberikan tenaga bagi harga minyak.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) plus Rusia dan sembilan produsen lainnya sepakat untuk menahan produksi minyak sekira 1,8 juta barel per hari (bpd) untuk menyingkirkan kekeringan pasokan.

Perjanjian tersebut, berakhir pada Maret 2018, namun Arab Saudi dan Rusia, yang memimpin usaha tersebut, telah menyuarakan dukungan mereka untuk memperpanjang kesepakatan tersebut. OPEC dijadwalkan untuk bertemu secara resmi di kantor pusatnya di Wina, Austria, pada 30 November.

Sementara OPEC dan mitranya menahan pasokan, produksi AS telah meningkat hampir 13% sejak pertengahan 2016. Akibatnya, WTI diperdagangkan dengan harga diskon sekitar USD6,50 per barel melawan Brent, yang membuat ekspor minyak mentah AS ke dunia lebih menarik.

(mrt)