JAKARTA - Mulai tanggal 31 Oktober 2017 atau besok, pembayaran menggunakan kartu elektronik (e-toll) diterapkan 100% pada semua gerbang tol di Indonesia. Penggunaan kartu e-toll dimaksudkan untuk menekan terjadinya kemacetan yang kerap terjadi di gerbang tol.

"Dengan menggunakan uang elektronik, pembayaran tol menjadi lebih cepat, praktis, dan nyaman. Sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kelancaran di jalan tol,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman, Selasa 12 September 2017.

Hingga saat ini pemerintah telah bekerjasama dengan 5 bank yang menerbitkan kartu e-toll yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Central Asia (BCA). Agusman pun menyarankan pengguna jalan tol untuk mencukupkan saldo e-toll sebelum memasuki ruas tol.

"Untuk mengantisipasi timbulnya kemacetan di gerbang tol, masyarakat diimbau untuk mempersiapkan uang elektronik dan mengecek saldo sebelum melakukan perjalanan di jalan tol,” jelas Agusman.

Kendati dinyatakan 100% diberlakukaan e-toll, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Ombudsman menyatakan gardu tol untuk pembayaran tunai masih disediakan pada 31 Oktober 2017. Ia mengatakan, keberadaan mesin hibrid ini untuk penanganan kejadian-kejadian tak terduga saat pembayaran tol, misalnya untuk pengguna jasa tol yang baru pertama kali menggunakan uang elektronik.

"Jika ada yang memaksa, misalnya pengguna tol yang baru pertama kali menggunakan uang elektronik (first time user) atau pengguna tol jarak jauh, maka pihaknya masih menyediakan satu gardu saja, biasanya di paling kiri," ujar Anggota BPJT Kuncahyo pada konferensi pers bersama pimpinan Ombudsman dan Bank Indonesia (BI), Senin 23 Oktober 2017.

Hingga saat ini, menjelang 1 hari di mana transaksi tol seluruhnya dibayar non tunai, BPJT mencatat per 27 Oktober 2017, penetrasi e-toll ke pengguna jalan sudah mencapai 92%. Dari capaian tersebut, untuk penetrasi di wilayah Jabodetabek sudah mencapai 95%, non Jabodetabek 12%, di luar Jawa 77%.

"Kalau untuk penetrasi kesiapan alat sudah 100% siap. Semua sudah menerima," tutur Kepala BPJT Herry TZ, Senin 30 Oktober 2017.

Seperti yang diketahui, Pemerintah melalui kerjasama BI dan Kementerian PUPR berupaya meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan sistem pembayaran elektronik jalan tol di seluruh Indonesia. Selain target implementasi 100% nontunai di 31 Oktober 2017, target berikutnya adalah mewujudkan transaksi nontunai di jalan tol tanpa perlu menghentikan kendaraan (multi lane free flow), yang rencananya terwujud di akhir 2018.

