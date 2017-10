KUTACANE - Proyek kerja sama perdagangan dan investasi (TPSA) mengingatkan, terdapat indikator penting di negara tujuan ekspor kopi Arabika untuk pasar di Kanada dan Amerika Utara.

"Agar bisa masuk ke Kanada, sedikitnya 3 indikator penting yang harus dipenuhi oleh petani kopi Arabika Gayo di Aceh," kata Pimpinan Proyek TPSA, Said Fauzan Baabud Yusmadi saat dihubungi dari Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Selasa (31/10/2017).



Ia menjelaskan, ketiga indikator itu yakni kopi Arabika diekspor harus memiliki cerita, atau nilai historis dari petani kopi seperti ramah lingkungan dan memiliki sertifikasi.

Baca aJuga: Setelah Sawit, Jokowi Bakal Remajakan Kopi dan Kakao



Berikutnya, kopi Arabika harus miliki karakteristik atau dengan kualitas unggul seperti cita rasa yang berbeda, dan berasal dari satu bahan atau pun campuran. Terakhir praktek bisnis yang dijalankan atau metode produksi dan perdagangan yang mematuhi standar sosial, ekonomi, dan lingkungan tertentu.



Lazimnya standar sosial mencakup kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan yang memperhatikan terhadap kesejahteraan anak dan masyarakat seperti petani atau pekerja setempat.



"Peminum kopi di Kanada, sudah sampai di tahap penikmat kopi. Jadi mereka harus tahu kopi apa yang sedang mereka nikmati, dan asalnya. Termasuk diproduksi secara ramah lingkungan," terangnya.

Baca Juga: Permintaan Kopi Tinggi tapi Harga Belum Bisa Berdaya Saing!



Pihaknya saat ini, telah bermitra dengan lima produsen kopi arabika Gayo di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. TPSA mengklaim, kelima produsen kopi ini telah mendapat pembinaan seperti pelatihan ekspor, teknik pemasaran, hingga memfasilitasi untuk mengikuti pameran internasional.



"Semua ini, kita lakukan agar hasil petani kopi arabika Gayo dapat meningkatkan kemakmuran keluarga petani di Aceh," jelas Said. Bupati Aceh Tengah, Nasaruddin sebelumnya menyebut, kopi Arabika Gayo dari daerahnya kini telah diekspor ke 17 negara di seluruh dunia.



"Sejauh ini ekspor terbesar kopi Gayo masih ke Amerika, dan secara bertahap grafik ekspor ke Uni Eropa dan Asia Pasifik juga sudah mulai mengalami peningkatan," kata Bupati.



Nasaruddin memperkirakan, hasil perkebunan kopi Arabika dari dataran tinggi Gayo sudah mampu menghasilkan devisa negara sekitar Rp5 triliun per tahun. "Jumlah devisa tersebut, lebih besar empat kali dari APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten) sekitar Rp1,2 triliun," terangnya. Kabupaten Aceh Tengah memiliki sekitar 48.300 hektare tanaman kopi dengan produksi per tahun mencapai sekitar 35.000 ton lebih.

(kmj)