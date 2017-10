JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memperbanyak proyek-proyek atau program-program padat karya sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini diungkapkan saat memberikan pengarahan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Presiden menginginkan dana desa sebesar Rp60 triliun bisa dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan kerja dan dinikmati oleh masyarakat dari sisi kompensasi.

Menurutnya, alokasi dana desa 2015-2016 untuk pembangunan desa masih belum maksimal yakni hanya mencapai 80,7%. Di mana di 2015 jumlah pembangunan dana desa hanya capai 14,2% maka 2016 naik menjadi 40,5%.

"Presiden meminta seluruh kepala daerah untuk periksa teliti, penyaluran dana desa hadapi banyak persoalan. Ini tidak sesuai semangat awal. Penggunaan yang luar priotitas," ungkap Sri Mulyani di Pajak Pusat, Selasa (31/10/2017).

Menurutnya, anggaran yang tadinya untuk swakelola atau mempekerjakan masyarakat desa itu sendiri ternyata dilakukan oleh pihao ketiga.

Faktor lain yang membuat penggunaan dana desa tidak maksimal yakni penyaluran dilakukan tanpa ada bukti yang memadai. Kemudian, ada belanja dana desa dilakukan di luar yang telah dianggarkan.

"Kami bersama Mendagri dan Mendes akan lakukan upaya untuk kurangi bebagai macam masalah dan kendala tersebut termasuk menaikan kualitas dan akuntabilitas penggunaan dana desa dan desanya sendiri," katanya.

Oleh karenanya, pada 2018 Pemerintah akan fokus mengalokasikan dana desa pada desa yang memiliki populasi paling miskin terbanyak.

Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan akan ada perbedaan transfer dana desa per kapita bagi desa terpencil dan termiskin.

"Untuk desa yang tertinggal dana tranfer per kapita akan capai Rp587.000 per orang dan untuk yang sangat tertinggal yang punya jumlah populasi miskin lebih besar lagi Rp1.182,3 juta per orang. Bandingkan dengan desa yang tidak tertinggal atau sangat tertinggal yang hanya Rp269,5 ribu per orang. Jadi untuk desa makin tertinggal dan populasi miskin banyak akan dapat banyak," tukasnya.

