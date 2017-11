JAKARTA - Pemerintah masih menyelesaikan pembiayaan (financial closing) pada proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek). Untuk itu, Kementerian Koordinator Bidang (Kemenko) Kemaritiman bersama kementerian/lembaga terkait lainnya secara intens terus menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk memfinalisasi proyek tersebut.

"Kita menyelesaikan berapa hal yang sebenernya sudah di masing-masing Kementerian/Lembaga sudah selesai kemudian kita akan melakukan konsesi," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Rabu (1/11/2017).

Di tempat yang sama, Direktur Utama Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Emma Sri Martini mengatakan, masalah pembiayaan bisa kelar selambat-lambatnya Desember. "Kita selesaikan semuanya lah, targetnya Desember ini bisa financial closing, makanya kita menjaring semua pihak agar bisa financial closing," ungkapnya.

"Kelengkapan masih banyak (yang harus dipenuhi), ini skema baru. Ada peraturan menteri yang dibuat dan disesuaikan dan syarat financial closing dari lender harus jelas, ada berapa capex-nya? Kemudian struktur subsidinya, segala macam harus jelas," tambah dia.

Oleh karena itu, dalam dua minggu ke depan, pihak terkait proyek LRT ini akan mempercepat proses finalisasi walaupun masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi.

"Mudah-mudahan sudah bisa shaping up dari struktur proyek dan Desember bisa financial closing. Krusial semua, kan kalau satu komponen kurang, ya enggak bisa financial close. Bagaimana kita bisa menentukan proyek kalau satu angka enggak ada," jelasnya.

